Украина активно готовится к возобновлению работы аэропортов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приказ, опубликованный 13 марта на сайте Министерства развития общин и территорий.

Согласно документу, созданная группа будет работать над разработкой предложений для возобновления полетов гражданской авиации и обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры в отрасли.

Председателем рабочей группы является заместитель министра Минразвития Сергей Деркач, он может привлекать представителей центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, в компетенцию которых входят вопросы, рассматриваемые рабочей группой в рамках выполнения возложенных на нее задач.

Напомним, об открытии неба над Украиной для возобновления гражданской авиации говорят с 2023 года. В 2025 году стало известно, что международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры о возможности запуска пассажирских авиаперевозок.