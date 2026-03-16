16 марта 2026, 20:59

Украина активно готовится к возобновлению работы аэропортов

иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине создана рабочая группа для возобновления полетов гражданской авиации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приказ, опубликованный 13 марта на сайте Министерства развития общин и территорий.

Согласно документу, созданная группа будет работать над разработкой предложений для возобновления полетов гражданской авиации и обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры в отрасли.

Председателем рабочей группы является заместитель министра Минразвития Сергей Деркач, он может привлекать представителей центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, в компетенцию которых входят вопросы, рассматриваемые рабочей группой в рамках выполнения возложенных на нее задач.

Напомним, об открытии неба над Украиной для возобновления гражданской авиации говорят с 2023 года. В 2025 году стало известно, что международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры о возможности запуска пассажирских авиаперевозок.

Украина авиаперелеты экономика аэропорт
Отключение света 17 марта: актуальные графики для всех областей
16 марта 2026, 19:05
В Украине ускорят ремонт дорог
15 марта 2026, 15:05
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Кабмин дополнительно выделит 3 миллиарда на ремонт дорог
16 марта 2026, 23:22
Почему американцы никогда не поймут Иран, РФ и Китай
16 марта 2026, 23:03
Швеция выделила 56 миллионов евро на поддержку энергетики Украины
16 марта 2026, 22:52
В Украине упали цены на базовый овощ борщового набора
16 марта 2026, 22:30
"Заработали" на восстановлении общежития после обстрела: на Днепропетровщине разоблачили схему предпринимателей
16 марта 2026, 22:15
Во Львове прогремели мощные взрывы
16 марта 2026, 22:07
В Харьковской области мужчина взорвался на неизвестном предмете и погиб
16 марта 2026, 21:50
Зеленский заявил, что ВСУ сорвали стратегическое наступление РФ
16 марта 2026, 21:39
В Киеве пьяный мужчина жестоко избил пенсионерку
16 марта 2026, 21:35
В Киевской области мужчина застрелил 11-летнюю дочь и убил себя
16 марта 2026, 21:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
