17:05  19 марта
В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы
16:21  19 марта
Завтра в Украине потеплеет до +14 градусов
15:27  19 марта
Киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 18:05

Генпрокуратура открыла уголовные производства против нардепки Марьяны Безуглой

Читайте також українською мовою
фото: Марьяна Безуглая / Telegram
Читайте також
українською мовою

По решению суда в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о возможных уголовных правонарушениях народной депутат Марьяны Безуглой

Как передает RegioNews, об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины" Сергей Тарута.

По его словам, следствие сосредоточено на проверке того, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным.

Речь идет, в частности, о распространении информации о 72-й бригаде, которая содержала Угледар.

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров ОГП.

Как известно, в начале марта Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора расследовать действия народной депутатки Марьяны Безуглой по разглашению государственной тайны в контексте "Вагнергейта".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »