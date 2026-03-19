Генпрокуратура открыла уголовные производства против нардепки Марьяны Безуглой

По решению суда в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о возможных уголовных правонарушениях народной депутат Марьяны Безуглой

Как передает RegioNews, об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины" Сергей Тарута.

По его словам, следствие сосредоточено на проверке того, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным.

Речь идет, в частности, о распространении информации о 72-й бригаде, которая содержала Угледар.

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров ОГП.

Как известно, в начале марта Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора расследовать действия народной депутатки Марьяны Безуглой по разглашению государственной тайны в контексте "Вагнергейта".