Скандал вокруг Госпитальеров: Зинкевич готовит обращение в СБУ

Фото: из открытых источников

Народная депутат, командир и основатель "Госпитальеров" Яна Зинкевич сообщила, что ситуация вокруг батальона очень похожа на целенаправленную информационную операцию против добровольческого движения

Об этом она написала в Facebook, передает RegioNews.

По словам Зинкевич, в этой связи готовится обращение в СБУ, а также, вероятно, в Центр противодействия дезинформации СНБО, с просьбой проверить обстоятельства этой кампании.

Отдельно будет обращение об угрозах журналистке, которые Зинкевич назвала недопустимыми и нуждающимися в тщательной проверке.

"Очень хотелось бы понять, кто именно стоит за этими сообщениями и не имеем ли мы дело с координированной активностью российских ботов или другими элементами информационного влияния", – отметила она.

Напомним, медицинский батальон "Госпитальеры", объединяющий добровольцев-парамедиков, попал под критику из-за подозрений в непрозрачном использовании благотворительных средств. На днях журналистка Ольга Худецкая обратила внимание на отсутствие отчетности "Госпитальеров" относительно расходов собранных средств. По словам Зинкевича, батальон готов к любому аудиту, а все цифры, чеки и финансовые отчеты готовятся.