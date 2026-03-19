Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження проти нардепки Мар'яни Безуглої

фото: Мар'яна Безугла / Telegram

За рішенням суду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо можливих кримінальних правопорушень народної депутатки Мар’яни Безуглої

Як передає RegioNews, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп від "Батьківщини" Сергій Тарута.

За його словами, слідство зосереджене на перевірці того, чи могли публічні заяви Безуглої завдати шкоди українським військовим.

Йдеться зокрема про поширення інформації про 72-гу бригаду, яка утримувала Вугледар.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів ОГП.

Як відомо, на початку березня Печерський районний суд Києва зобовʼязав Офіс генпрокурора розслідувати дії народної депутатки Мар’яни Безуглої щодо розголошення державної таємниці у контексті "Вагнергейту".