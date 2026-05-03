В Кривом Роге после попадания в многоэтажку вспыхнул пожар
Сегодня днем войска РФ атаковали Кривой Рог, есть попадания в многоэтажное здание, возник пожар
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Отмечается, что после удара спасатели оперативно приступили к ликвидации последствий.
Ганжа уточнил, что возгорание возникло на шестом этаже дома.
По его словам, спасателям удалось потушить пожар. Предварительно обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 3 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 268 ударных беспилотников разных типов. Более 160 из них составляли именно дроны типа Shahed. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БПЛА на 15 локациях.
