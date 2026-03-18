Україна імпортувала сала на понад 3 мільйони доларів

Лише за перші два місяці року Україна імпортувала 2,9 тисячі тонн сала, свинячого жиру та жиру птиці. Це на 70,6% більше, аніж за аналогічний період минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що на закупівлю сала за кордоном за січень-лютий 2026 року Україна витратила 3,3 мільйона доларів. Це на 65% більше, аніж за той самий період минулого року.

Найбільшими постачальниками сала, свинячого жиру й жиру птиці в Україну у січні – лютому цього року були Польща (61,1%), Німеччина (35,9%) й Іспанія (2,4%).

Нагадаємо, протягом першого півріччя минулого року Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).