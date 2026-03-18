18 березня 2026, 23:35

Україна імпортувала сала на понад 3 мільйони доларів

18 березня 2026, 23:35
Лише за перші два місяці року Україна імпортувала 2,9 тисячі тонн сала, свинячого жиру та жиру птиці. Це на 70,6% більше, аніж за аналогічний період минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що на закупівлю сала за кордоном за січень-лютий 2026 року Україна витратила 3,3 мільйона доларів. Це на 65% більше, аніж за той самий період минулого року.

Найбільшими постачальниками сала, свинячого жиру й жиру птиці в Україну у січні – лютому цього року були Польща (61,1%), Німеччина (35,9%) й Іспанія (2,4%).

Нагадаємо, протягом першого півріччя минулого року Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
