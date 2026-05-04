В Ровенской области под колеса попала 11-летняя девочка
Авария произошла 3 мая, около 14:00 на проспекте Независимости в Остроге. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Предварительно 63-летний водитель Ford Focus наехал на 11-летнюю девочку. Ребенок внезапно выбежал на нерегулируемый пешеходный переход. Водитель самостоятельно доставил девочку в больницу. У ребенка диагностировали перелом ноги и после оказания медицинской помощи отпустили домой.
"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее произошло ДТП в столице. Водитель Hyundai Accent двигался задним ходом на придомовой территории. Тогда он сбил 10-летнюю девочку
