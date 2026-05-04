14:55  04 мая
На Ровенщине военные ТЦК избили подростка металлической палкой: подробности
21:10  04 мая
Во Львове ИИ обрезал деревья вместо коммунальщиков
13:56  04 мая
Земельная афера на Киевщине: более 60 га переоформили через фейковые документы
UA | RU
UA | RU
04 мая 2026, 23:35

В Ровенской области под колеса попала 11-летняя девочка

04 мая 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 3 мая, около 14:00 на проспекте Независимости в Остроге. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно 63-летний водитель Ford Focus наехал на 11-летнюю девочку. Ребенок внезапно выбежал на нерегулируемый пешеходный переход. Водитель самостоятельно доставил девочку в больницу. У ребенка диагностировали перелом ноги и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее произошло ДТП в столице. Водитель Hyundai Accent двигался задним ходом на придомовой территории. Тогда он сбил 10-летнюю девочку

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ровенская область
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Дизайнер Катерина Сильченко призналась, почему не заключила контракт с мужем
05 мая 2026, 01:35
Ведущая Елена Филонова призналась, почему обижается на Лесю Никитюк
05 мая 2026, 00:55
Потап обратился к Каменским после развода
05 мая 2026, 00:35
Что будет с ценами на бензин в Украине в мае
04 мая 2026, 23:55
В Житомирской области будут судить мужчину, который ударил ребенка
04 мая 2026, 23:00
Удар КАБами по жилым кварталам: пограничники показали кадры авиаудара по Константиновке (ВИДЕО)
04 мая 2026, 22:53
Зеленский объявил "режиму тишины" с 6 мая и ответил на слухи о мире
04 мая 2026, 22:16
Как бригада "Гарт" остановила наступление РФ возле села Землянки в Харьковской области (ВИДЕО)
04 мая 2026, 21:57
СБУ разоблачила военного-иностранца, который "сливал" данные россиянам
04 мая 2026, 21:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »