В Ровенской области под колеса попала 11-летняя девочка

Авария произошла 3 мая, около 14:00 на проспекте Независимости в Остроге. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Предварительно 63-летний водитель Ford Focus наехал на 11-летнюю девочку. Ребенок внезапно выбежал на нерегулируемый пешеходный переход. Водитель самостоятельно доставил девочку в больницу. У ребенка диагностировали перелом ноги и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины", - сообщили в полиции.

