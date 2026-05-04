04 мая 2026, 23:55

Что будет с ценами на бензин в Украине в мае

04 мая 2026, 23:55
Фото из открытых источников
Энергетический эксперт Сергей Куюн объяснил, что будет происходить дальше с ценами на топливо. По его словам, ценники зависят от стоимости на международных рынках и импорта

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперт уверен, что резкое удорожание горючего в марте на фоне начала войны на Ближнем Востоке было в значительной степени ажиотажным. По словам Сергея Куюна, это можно проследить на дизеле:

  • сначала цена повысилась с 750 до 1500 долларов за тонну;
  • затем опустилась почти до 1 тысячи долларов за тонну;
  • дальше снова подскочила на 200 долларов.

Сейчас дизельное горючее продолжает постепенно дорожать.

"Мы видим, что ничего не изменилось, но цена уже не 1,5 тысячи долларов, как была, а 1 200. Но ведь нам от этого не легче. С одной стороны, она просела, но мы фактически покупали по тем высоким ценам. То есть какой бы та цена ни была, объективной или необъективной, у нас нет возможности отказаться от покупки, потому что можем остаться без горючего", - говорит эксперт.

Что будет с ценниками на АЗС в мае

Эксперт пояснил, что сети заключили контракты на поставку топлива, когда цены были на пике – в конце марта и начале апреля. При этом некоторые партии горючего уже поступают в Украину по новым, более низким ценам: именно они являются ориентиром для оптового рынка.

По требованиям Антимонопольного комитета сети должны привести цены на топливо в соответствии с объективными экономическими факторами. По словам эксперта, это фактически означает, что АЗС должны поднять цены.

"Если цена в ближайшее время не просядет в мире, не откатится, то я боюсь, что у нас она не будет падать. Она будет все равно держаться, поскольку эти свежие ресурсы, которые сегодня заходят, закуплены по максимальным ценам и фактически не позволяют компаниям двигаться вниз", - говорит Сергей Куюн.

Напомним, ранее на украинском розничном рынке фиксировали удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. При этом в Антимонопольном комитете после проверок пришли к выводу, что украинские АЗС формируют справедливые ценники с учетом ситуации в отрасли.

