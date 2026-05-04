В Житомирской области будут судить мужчину, который ударил ребенка

В Житомирской области будут судить 50-летнего мужчину. Он во время ссоры избил малолетнего односельчанина

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Инцидент произошел в марте. Мальчик играл на улице возле дома его тети и сожителя. Между ребенком и нетрезвым хозяином произошла ссора. Во время конфликта мужчина схватил деревянную штахетину и ударил ею мальчика по голове. Ребенок получил тяжелые травмы.

Теперь мужчине сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители завершили расследование и направили дело в суд. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

