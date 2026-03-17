07:24  17 марта
Во Львове возле выезда из города взорвался автобус: что известно
07:50  17 марта
Двое погибших в ДТП на Днепропетровщине: суд вынес приговор нацгвардейцу
00:30  17 марта
Певица Елена Тополя призналась, почему она больше не хочет говорить об экс-супруге
UA | RU
UA | RU
17 марта 2026, 08:38

$300 тысяч из пенсионеров: ГБР направило в суд дело правоохранителя

Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

ГБР завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя, который вместе с сообщниками выманивал деньги у людей пенсионного возраста, представляясь сотрудником службы безопасности банка. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурант действовал вместе с шестью гражданскими лицами. Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.

Злоумышленники находили контакты пожилых людей и звонили им, представляясь работниками банка. Под предлогом "защиты счета" они выманивали конфиденциальные данные, а затем через мобильные платежные приложения снимали деньги со счетов потерпевших и делили их между собой.

В результате таких действий шесть пенсионеров из Киевщины и Черкасщины потеряли более 300 тысяч гривен.

Правоохранитель уволен со службы. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины), санкция которого предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Виннице правоохранители получили подозрение за пытки задержанного. Потерпевший получил тяжелые травмы внутренних органов, в результате чего позже ему удалили селезенку. Во время операции у мужчины на 10 минут остановилось сердце – врачам удалось вернуть его к жизни после клинической смерти.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Игорь Луценко
Виталий Портников
Виктор Ягун
Все блоги »