Фото: ГБР

ГБР завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя, который вместе с сообщниками выманивал деньги у людей пенсионного возраста, представляясь сотрудником службы безопасности банка. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурант действовал вместе с шестью гражданскими лицами. Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.

Злоумышленники находили контакты пожилых людей и звонили им, представляясь работниками банка. Под предлогом "защиты счета" они выманивали конфиденциальные данные, а затем через мобильные платежные приложения снимали деньги со счетов потерпевших и делили их между собой.

В результате таких действий шесть пенсионеров из Киевщины и Черкасщины потеряли более 300 тысяч гривен.

Правоохранитель уволен со службы. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины), санкция которого предусматривает до 8 лет лишения свободы.

