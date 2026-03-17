17 березня 2026, 08:38

$300 тисяч із пенсіонерів: ДБР направило до суду справу правоохоронця

Фото: ДБР
ДБР завершило досудове розслідування щодо правоохоронця, який разом зі спільниками виманював гроші у людей пенсійного віку, представляючись співробітником служби безпеки банку. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант діяв разом із шістьма цивільними особами. Матеріали щодо них виділені в окреме кримінальне провадження.

Зловмисники знаходили контакти людей похилого віку та телефонували їм, представляючись працівниками банку. Під приводом "захисту рахунку" вони виманювали конфіденційні дані, а потім через мобільні платіжні застосунки знімали гроші з рахунків потерпілих і ділили їх між собою.

Внаслідок таких дій шість пенсіонерів із Київщини та Черкащини втратили понад 300 тисяч гривень.

Наразі правоохоронця звільнено зі служби. Його обвинувачують у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України), санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Вінниці правоохоронці отримали підозру за катування затриманого. Потерпілий отримав тяжкі травми внутрішніх органів, в результаті чого пізніше йому видалили селезінку. Під час операції у чоловіка на 10 хвилин зупинилося серце – лікарям вдалося повернути його до життя після клінічної смерті.

ДБР правоохоронець шахрай шахрайство гроші банк суд пенсіонери
