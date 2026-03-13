Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки
За прошедшие сутки враг потерял на войне в Украине около 860 солдат. Общие потери армии РФ составляют около 1 миллиона 277 тысяч военных убитыми и ранеными
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.03.26 ориентировочно составили:
Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью 1,5 миллиона долларов. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом
13 марта 2026, 09:04Россияне ночью атаковали здание библиотеки на Черниговщине
13 марта 2026, 08:56РФ атаковала Украину баллистикой и 126 дронами: ПВО обезвредила 117 целей
13 марта 2026, 08:4716 пикапов для ВСУ с завышенной ценой: экс-главе Ровенского ТЦК объявили подозрение
13 марта 2026, 08:40Последствия обстрелов в Сумской области: повреждены тепловозы, дома и ферма, есть жертвы
13 марта 2026, 08:3333 потерпевших и более $2,3 млн убытков: на Буковине будут судить застройщика
13 марта 2026, 08:22Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины: повреждены предприятие и дома, ранены
13 марта 2026, 08:19В Херсонской области за сутки из-за обстрелов получили ранения 11 человек
13 марта 2026, 07:58Кэшбек от власти – не экономия, а ловушка: как вы платите трижды за то же самое
13 марта 2026, 07:53Смерть Комарова на Бали: полиция прояснила роль его девушки
13 марта 2026, 07:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все блоги »