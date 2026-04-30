Актриса Ксения Мишина призналась, какие сейчас у нее отношения с бывшим Эллертом

Актриса Ксения Мишина призналась, что сейчас уже не хочет рассказывать о личной жизни публики. При этом она отметила, что ходит на свидание

По словам Ксении Мишиной, она очень хочет второго ребенка (сейчас актриса воспитывает сына Платона). Артистка ходит на свидание, но решила держать эти темы подальше от публичного пространства.

"Я очень хочу второго ребенка и сделаю обязательно. Без проблем (исчезну с карьеры в пользу декрета — прим. ред.). Я не говорю о личном, но только выйду замуж — скажу. Конечно, хожу на свидание и открыта к этому", - говорит Ксения Мишина.

Она отметила, что у нее был опыт публичных отношений. В частности, с Александром Эллертом, которого встретила на шоу "Холостячка". После завершения проекта они разошлись, а вскоре комик уехал за границу.

"Приняла решение, что к личной жизни никто не будет иметь отношения или влияния. Сохраняю это для себя. У меня уже был опыт публичных отношений. А сейчас это только для меня. Мы общались (с Эллертом - прим. ред.). Мы не друзья, но бывали моменты, когда мы могли спросить как дела. Мы с ним не враги", - сказал он.

Напомним, ранее Ксения Мишина объясняла, почему не планирует выходить замуж. Сейчас актриса сама воспитывает своего сына Платона и, по ее словам, гордится статусом матери-одиночки.