На Хмельнитчине пара жестоко избила мужчину – им грозит до 10 лет тюрьмы

В городе Шепетовка правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений 50-летнему местному жителю

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 27 апреля около 13:30.

По данным следствия, подозреваемые пришли в гости к соседке, где между ними и ее бывшим мужем возник конфликт. Спор быстро перерос в драку – мужчина и женщина начали избивать потерпевшего руками и ногами.

В результате нападения мужчина получил многочисленные ушибы, переломы ребер и пневмоторакс. Его госпитализировали в больницу, а медики сообщили об инциденте полиции.

Правоохранители оперативно задержали 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину.

Следователи уже объявили задержанным подозрения по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

