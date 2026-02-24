Иллюстративное фото: nrcu.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 5 796 атак на украинскую энергетическую инфраструктуру

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По его словам, энергетика стала одной из ключевых целей неприятеля еще с первых дней великой войны. Россия пыталась оставить украинцев без света и тепла, однако энергетики каждый раз восстанавливали поврежденные объекты.

После каждого обстрела специалисты выходили на смену, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома украинцев. Работы продолжались даже при повторных атаках и в сложных погодных условиях.

В то же время отрасль понесла значительные потери. За четыре года войны при исполнении служебных обязанностей погибли 247 энергетиков.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Глава государства подчеркнул, что Украина сохранила независимость и государственность, а оккупантам не удалось сломить украинцев.