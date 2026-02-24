За четыре года Россия совершила почти 5 800 атак на энергосистему Украины
С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 5 796 атак на украинскую энергетическую инфраструктуру
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль, передает RegioNews.
По его словам, энергетика стала одной из ключевых целей неприятеля еще с первых дней великой войны. Россия пыталась оставить украинцев без света и тепла, однако энергетики каждый раз восстанавливали поврежденные объекты.
После каждого обстрела специалисты выходили на смену, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома украинцев. Работы продолжались даже при повторных атаках и в сложных погодных условиях.
В то же время отрасль понесла значительные потери. За четыре года войны при исполнении служебных обязанностей погибли 247 энергетиков.
Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Глава государства подчеркнул, что Украина сохранила независимость и государственность, а оккупантам не удалось сломить украинцев.