ДТП произошло 29 апреля около 02:40 в селе Ясенов Золочевского района

На дороге столкнулись мотоцикл Honda, за рулем которого находился 24-летний местный житель, и грузовик Mercedes-Benz, которым управлял 47-летний мужчина из Киевской области.

В результате аварии травмы получили водитель мотоцикла и его 24-летний пассажир. Оба пострадавших госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 апреля вблизи Бородянки на Киевщине столкнулись шесть автомобилей. Пострадали пять человек.