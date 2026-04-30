В Харьковской области вражеский дрон попал в частный дом: вспыхнул пожар, есть пострадавшая
В ночь на 30 апреля российские беспилотники атаковали жилищный сектор в поселке Великий Бурлук Купянского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания в частный дом вспыхнул пожар.
Из-за взрывов получила ранения 62-летняя местная жительница.
На месте происшествия работали оперативное подразделение ГСЧС, медики и офицер-спасатель громады.
Напомним, ночью 30 апреля россияне более десяти раз атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак горела АЗС, повреждены частные дома.
