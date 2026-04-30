Более десяти атак дронами за ночь: на Никопольщине из-за обстрелов горела АЗС
Ночью 30 апреля российские войска более десяти раз атаковали беспилотниками Никопольский район на Днепропетровщине
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Под вражеским ударом оказались Никополь, а также Покровская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.
В результате атак возникли пожары на АЗС и в не эксплуатируемой постройке. Также повреждены частные дома.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, ночью 30 апреля враг направил удар по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах Одессы. В результате атаки пострадали 16 человек.
