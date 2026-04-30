Ночью 30 апреля российские войска более десяти раз атаковали беспилотниками Никопольский район на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под вражеским ударом оказались Никополь, а также Покровская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

В результате атак возникли пожары на АЗС и в не эксплуатируемой постройке. Также повреждены частные дома.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, ночью 30 апреля враг направил удар по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах Одессы. В результате атаки пострадали 16 человек.