Пентагон разблокировал $400 млн помощи Украине, – Гегсет

Министр обороны США Пит Гегсет. Фото:Эрик Ли / The New York Times

Финансирование для Украины в объеме $400 млн, утвержденное Конгрессом еще в декабре 2025 года, было выделено 28 апреля

Об этом сообщил глава Пентагона Пит Гегсет во время слушаний в Комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей, сообщает RegioNews со ссылкой на Bloomberg.

"Эти средства выделили на развитие европейского потенциала, и по состоянию на вчера их уже предоставили", – сказал он, отметив, что все бюрократические преграды наконец преодолены.

Раньше эти средства оставались замороженными. Чиновники долгое время не могли объяснить причины задержки. Разблокировка последовала за гневной критикой сенатора-республиканца Митча Макконнела. Он критиковал задержку в финансировании.

