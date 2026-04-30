Ночью Одесса пережила несколько волн массированных атак ударными беспилотниками, целью которых стала гражданская инфраструктура. Силам ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей, однако в результате попаданий и падения обломков в разных районах возникли масштабные пожары и многочисленные разрушения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Сейчас известно о 18 пострадавших людях, 9 из которых госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Психологи ГСЧС оказали помощь 36 людям, в том числе пяти детей.

Наибольшие повреждения в результате атаки получили многоэтажки: огонь охватил квартиры в 5-этажном и 17-этажном домах. Горел жилой дом в частном секторе.

Существенные разрушения получили гражданские объекты. Возникли возгорания в складских помещениях, административных и учебных зданиях, а на парковках и дворах огнем уничтожены и повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей, горели гаражи и хозяйственные постройки. Также повреждены отель и детский сад.

К ликвидации последствий привлекли более 200 спасателей и 48 единиц техники. Все пожары ликвидированы, на местах работают оперативные штабы и все профильные службы.

Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.

Напомним, ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате ночной атаки на Одессу.