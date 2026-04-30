В ночь на 30 апреля РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", 206 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, более 140 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 172 российских беспилотника на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение обломков сбитых целей на девяти локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, ночью 30 апреля враг направил удар по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах Одессы. В результате атаки пострадали 16 человек.