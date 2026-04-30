Фото: ГСЧС

После очередной российской атаки по Славянску один из снарядов застрял в кровле многоэтажного дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пиротехники ГСЧС идентифицировали боеприпас как безопасные остатки ракеты от РСЗО М-1991.

Специалисты с помощью специального аварийно-спасательного оборудования осторожно извлекли обломки с крыши.

Гражданам напоминают о необходимости быть очень осторожными: в случае обнаружения подозрительных предметов не приближайтесь к ним и немедленно звоните по телефону 101.

Напомним, ранее в Киевской области лесник наткнулся на минометную мину "НОНА". Саперы обезвредили боеприпас.