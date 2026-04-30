В Киеве полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно в одном из супермаркетов и испугал посетителей предметом, похожим на оружие

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в магазине по улице Коперника.

К правоохранителям поступило сообщение от очевидцев о вооруженном мужчине, который нетрезв и странно ведет себя.

На место происшествия прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители задержали мужчину и "разоружили" его. Выяснилось, что у него был предмет, похожий на ружье, который впоследствии оказался игрушечным.

Установлено, что 40-летний мужчина является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство. После задержания мужчину передали в военную службу правопорядка.

