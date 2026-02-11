Иллюстративное фото: pixabay

С начала эпидсезона специалисты Николаевского областного центра контроля и профилактики болезней обследовали 512 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости N".

В 49 случаях подтвердили грипп типа А. Еще у 29 пациентов обнаружили коронавирус, что составляет почти 30% от общего количества больных.

Кроме этого, лаборатория зафиксировала 12 случаев аденовирусов, у одного больного – RS-вирусы, у четырех – риновирусы, у двух – метапневмовирусы. Такая статистика подтверждает, что в Николаевской области сейчас идет активная эпидемия.

Врачи напоминают, что грипп типа А считается наиболее агрессивным. Он быстро мутирует и может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, дыхательную недостаточность или даже менингит. Особую угрозу представляют пандемические штаммы гриппа А (H1N1, H3N2, H2N2) и высокопатогенные варианты птичьего гриппа (H5N1), который имеет очень высокую летальность при заражении человека.

Напомним, в течение 2-8 февраля в Украине зарегистрировали 160 255 случаев заболеваний гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ. Это на 13,6% больше, чем неделей раньше.