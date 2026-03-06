150 пострадавших от укусов змей в 2025 году: где больше всего случаев
В 2025 году в Украине было зарегистрировано 150 случаев обращений за помощью из-за укусов змей
Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.
Отмечается, что среди пострадавших – 48 детей.
География случаев по областям:
- Львовская – 42;
- Днепропетровская – 35;
- Полтавская – 17;
- Житомирская – 13;
- Закарпатская – 11;
- Ровенская – 8;
- Волынская – 7;
- Черкасская – 5;
- Черновицкая – 3;
- Запорожская и Сумская – по 2;
- Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Херсонская – по 1
Что нужно знать о змее
- Смертельно отравляющих змей в Украине нет
Есть три вида ядовитых гадюк: степная, обычная и Никольская. Их укусы обычно не смертельны для здорового взрослого человека.
- Змеи не нападают первыми. Они защищаются, если их потревожить
Если вы увидели змею – не совершайте резких движений, не пытайтесь ее прогнать, просто дождитесь, пока она уйдет сама.
- Где можно встретить змею
Змеи активны с апреля до поздней осени, зимой они впадают в спячку.
Часто встречаются: заболоченные местности, заросшие озера и пруды, горы, степи, строительные свалки.
Змеи прячутся под старыми пнями, копнами сена, камнями или стволами сваленных деревьев.
В солнечную погоду пресмыкающиеся греются на пнях, тропах и открытых участках.
Как известно, в июле 2025 года во Львовской области 86-летнего мужчину госпитализировали после укуса змеи. Медики оценили его состояние как средней тяжести.