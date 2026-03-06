150 пострадавших от укусов змей в 2025 году: где больше всего случаев

Иллюстративное фото: из открытых источников

В 2025 году в Украине было зарегистрировано 150 случаев обращений за помощью из-за укусов змей

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что среди пострадавших – 48 детей.

География случаев по областям:

Львовская – 42;

Днепропетровская – 35;

Полтавская – 17;

Житомирская – 13;

Закарпатская – 11;

Ровенская – 8;

Волынская – 7;

Черкасская – 5;

Черновицкая – 3;

Запорожская и Сумская – по 2;

Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Херсонская – по 1

Что нужно знать о змее

Смертельно отравляющих змей в Украине нет

Есть три вида ядовитых гадюк: степная, обычная и Никольская. Их укусы обычно не смертельны для здорового взрослого человека.

Змеи не нападают первыми. Они защищаются, если их потревожить

Если вы увидели змею – не совершайте резких движений, не пытайтесь ее прогнать, просто дождитесь, пока она уйдет сама.

Где можно встретить змею

Змеи активны с апреля до поздней осени, зимой они впадают в спячку.

Часто встречаются: заболоченные местности, заросшие озера и пруды, горы, степи, строительные свалки.

Змеи прячутся под старыми пнями, копнами сена, камнями или стволами сваленных деревьев.

В солнечную погоду пресмыкающиеся греются на пнях, тропах и открытых участках.

Как известно, в июле 2025 года во Львовской области 86-летнего мужчину госпитализировали после укуса змеи. Медики оценили его состояние как средней тяжести.