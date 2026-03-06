12:20  06 марта
150 пострадавших от укусов змей в 2025 году: где больше всего случаев

06 марта 2026, 13:55
Иллюстративное фото: из открытых источников
В 2025 году в Украине было зарегистрировано 150 случаев обращений за помощью из-за укусов змей

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что среди пострадавших – 48 детей.

География случаев по областям:

  • Львовская – 42;
  • Днепропетровская – 35;
  • Полтавская – 17;
  • Житомирская – 13;
  • Закарпатская – 11;
  • Ровенская – 8;
  • Волынская – 7;
  • Черкасская – 5;
  • Черновицкая – 3;
  • Запорожская и Сумская – по 2;
  • Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Херсонская – по 1

Что нужно знать о змее

  • Смертельно отравляющих змей в Украине нет

Есть три вида ядовитых гадюк: степная, обычная и Никольская. Их укусы обычно не смертельны для здорового взрослого человека.

  • Змеи не нападают первыми. Они защищаются, если их потревожить

Если вы увидели змею – не совершайте резких движений, не пытайтесь ее прогнать, просто дождитесь, пока она уйдет сама.

  • Где можно встретить змею

Змеи активны с апреля до поздней осени, зимой они впадают в спячку.

Часто встречаются: заболоченные местности, заросшие озера и пруды, горы, степи, строительные свалки.

Змеи прячутся под старыми пнями, копнами сена, камнями или стволами сваленных деревьев.

В солнечную погоду пресмыкающиеся греются на пнях, тропах и открытых участках.

Как известно, в июле 2025 года во Львовской области 86-летнего мужчину госпитализировали после укуса змеи. Медики оценили его состояние как средней тяжести.

