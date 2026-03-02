В Украину идет потепление до +13 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 2 марта, местами воздух прогреется до +13 градусов. Облачно, но без осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

Утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица, Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура днем будет колебаться в пределах +3...+9 градусов, на крайнем западе, юге и юго-востоке страны ожидается +8...+13.

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Температура по области днем будет +3…+8 градусов, в Киеве воздух прогреется до +7.

Напомним, февраль 2026 года завершился в Украине преимущественно сухой и солнечной погодой. Последние несколько дней существенно потеплело.