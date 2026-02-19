Стало известно, когда в Украину придет тепло

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 20 февраля, в Украине температура воздуха ночью опустится до -6…-12 градусов, на севере до -14 градусов, в южной части ожидается -3 градуса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в течение пятницы в Украине ожидается -2…-5 градусов, в южной части +1…+6 градусов.

Снег пройдет в центральной части Украины и на востоке. На остальной территории – без существенных осадков.

В Киеве 20 февраля без осадков. Ночью ожидается -10 градусов, днем будет -2 градуса.

"Ночи субботы и воскресенья еще будут морозными, до -12…-15 градусов. А уже с 23 февраля в большинстве областей Украины начнется явное изменение воздушной массы на существенно более теплую", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, в ночь на 19 февраля в Украине столбики термометров опустились до -12 градусов, а днем воздух прогрелся до незначительных плюсов.