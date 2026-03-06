На Днепропетровщине сиделка ограбила пенсионерку

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 28 февраля в Пятихатках. Там 48-летняя женщина проникла в дом пенсионерки, за которой раньше она ухаживала.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, ранее 48-летняя женщина ухаживала за пенсионеркой. Поэтому она знала, где находится ключ к дому, и смогла проникнуть туда. Когда она вошла в дом, прикрыла лицо пожилой женщины подушкой, забрала награбленное и убежала.

Правоохранители задержали злоумышленницу. Теперь ей грозит до десяти лет заключения.

