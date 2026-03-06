На Днепропетровщине сиделка ограбила пенсионерку
Инцидент произошел 28 февраля в Пятихатках. Там 48-летняя женщина проникла в дом пенсионерки, за которой раньше она ухаживала.
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, ранее 48-летняя женщина ухаживала за пенсионеркой. Поэтому она знала, где находится ключ к дому, и смогла проникнуть туда. Когда она вошла в дом, прикрыла лицо пожилой женщины подушкой, забрала награбленное и убежала.
Правоохранители задержали злоумышленницу. Теперь ей грозит до десяти лет заключения.
Напомним, ранее в Херсоне мужчина ограбил и изнасиловал 51-летнюю женщину. Его задержали стражи порядка, когда услышали крики пострадавшей.
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Правительство анонсировало меры по снижению цен на топливо: что ожидает водителей
06 марта 2026, 15:15В Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии
06 марта 2026, 14:57Смертельная погоня в Виннице: пьяный водитель Toyota протаранил уборочную машину
06 марта 2026, 14:40В Сумской области оккупанты похитили 19 украинцев: что сообщил Омбудсман
06 марта 2026, 14:21Не распознала инфаркт: в Киеве врачу объявили подозрение из-за смерти пациентки
06 марта 2026, 14:13Инвалидность за 6 тысяч долларов: в Полтавской области разоблачили схему - среди подозреваемых должностное лицо
06 марта 2026, 14:00150 пострадавших от укусов змей в 2025 году: где больше всего случаев
06 марта 2026, 13:55Инкассаторские авто, деньги и дипломатический кризис: скандал между Киевом и Будапештом
06 марта 2026, 13:49СБУ задержала женщину, которая наводила российские "КАБЫ" на украинских военных
06 марта 2026, 13:40На Закарпатье мужчина в пьяной ссоре убил соседа
06 марта 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине