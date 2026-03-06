12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
06 марта 2026, 13:10

На Днепропетровщине сиделка ограбила пенсионерку

06 марта 2026, 13:10
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел 28 февраля в Пятихатках. Там 48-летняя женщина проникла в дом пенсионерки, за которой раньше она ухаживала.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, ранее 48-летняя женщина ухаживала за пенсионеркой. Поэтому она знала, где находится ключ к дому, и смогла проникнуть туда. Когда она вошла в дом, прикрыла лицо пожилой женщины подушкой, забрала награбленное и убежала.

Правоохранители задержали злоумышленницу. Теперь ей грозит до десяти лет заключения.

Напомним, ранее в Херсоне мужчина ограбил и изнасиловал 51-летнюю женщину. Его задержали стражи порядка, когда услышали крики пострадавшей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ограбление полиция Днепропетровская область
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Правительство анонсировало меры по снижению цен на топливо: что ожидает водителей
06 марта 2026, 15:15
В Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии
06 марта 2026, 14:57
Смертельная погоня в Виннице: пьяный водитель Toyota протаранил уборочную машину
06 марта 2026, 14:40
В Сумской области оккупанты похитили 19 украинцев: что сообщил Омбудсман
06 марта 2026, 14:21
Не распознала инфаркт: в Киеве врачу объявили подозрение из-за смерти пациентки
06 марта 2026, 14:13
Инвалидность за 6 тысяч долларов: в Полтавской области разоблачили схему - среди подозреваемых должностное лицо
06 марта 2026, 14:00
150 пострадавших от укусов змей в 2025 году: где больше всего случаев
06 марта 2026, 13:55
Инкассаторские авто, деньги и дипломатический кризис: скандал между Киевом и Будапештом
06 марта 2026, 13:49
СБУ задержала женщину, которая наводила российские "КАБЫ" на украинских военных
06 марта 2026, 13:40
На Закарпатье мужчина в пьяной ссоре убил соседа
06 марта 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »