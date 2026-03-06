12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
06 марта 2026, 12:11

Оккупанты обстреляли медучреждение в Херсоне: есть пострадавший

06 марта 2026, 12:11
Иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 6 марта, около 09:15 российские оккупанты обстреляли одно из учреждений здравоохранения в Херсоне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате атаки пострадал 41-летний медбрат. Он получил взрывную травму и контузию.

Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, ночью 6 марта россияне обстреляли Центральный район Херсона. Прицельный огонь вели по жилым кварталам.

