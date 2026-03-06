Фото: ОО "Захист Держави"

В публичном пространстве, как отмечают в ГО, начали появляться слухи, манипуляции и выдуманные версии, которые касаются организации.

"Мы спокойно относимся к подобным грязным атакам. В современной украинской реальности это хорошо известная технология: когда появляется новая общественная инициатива, которая объединяет людей и быстро развивается, ее пытаются дискредитировать через слухи, анонимные вбросы и спекуляции… Любая активная общественная деятельность в нынешних условиях неизбежно становится объектом грязных атак – в том числе со стороны окружений, которые не скрывают своих реваншистских и антигосударственных настроений", – сказано в заявлении на сайте ГО "Захист Держави".

В организации объясняют, что распространяют такие спекуляции прежде всего те политические окружения, которые уже потеряли доверие общества, но пытаются сохранить влияние или вернуться в публичное пространство через дискредитацию новых общественных движений.

"Мы не принимаем участия в политических конфликтах и не планируем реагировать на слухи или информационные провокации. Лучший ответ на любые попытки дискредитации – это реальные дела, а именно: ежедневная работа наших ячеек по всей Украине, реализация общественных инициатив, поддержка военных и ветеранских сообществ, помощь людям и громадам. ГО "Захист Держави" продолжает работать как независимая общественная инициатива, которая объединяет людей в разных регионах Украины – независимо от слухов, манипуляций или попыток дискредитации", – резюмируют в общественной организации.

ГО "Захист Держави" начала работать в начале 2025-го года и за год работы масштабировалась в пределах всей страны. В настоящее время ГО имеет представительства в каждом областном центре государства, а также в значительном количестве районных центров и крупных городов. Всего работает 96 областных, районных и городских ячеек, в большинстве из которых украинцы могут бесплатно получить, в частности, юридические консультации и психологическую поддержку.

"Захист Держави" была создана как сообщество активных граждан из разных регионов Украины, которые во время полномасштабной войны объединились для поддержки военных, ветеранов и ветеранок, их семей и людей, которые прежде всего нуждаются в помощи в своих громадах. Организация работает открыто и независимо, не является политическим проектом и действует как общественная организация в пределах своей уставной деятельности.