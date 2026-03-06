Фото: ГСЧС

В пятницу, 6 марта, враг атаковал объект гражданской инфраструктуры в Тростянецкой громаде Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огонь охватил нежилое помещение. Во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар. Спасатели успели отойти в безопасное место.

Несмотря на сложную ситуацию безопасности, все очаги горения ликвидировали.

Предварительно, никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 6 марта РФ атаковала Украину 141 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО уничтожили 111 вражеских дронов.