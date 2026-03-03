В Индонезии сравнили ДНК матери пропавшего Игоря Комарова со следами крови в вилле и авто

Фото: kumparannew

Правоохранители провели проверку, чтобы выяснить, действительно ли это кровь Игоря Комарова в вилле и авто, фигурирующих в деле. Стало известно, как идет расследование

Об этом сообщает индонезийское СМИ detikBali, передает RegioNews.

Правоохранители подтвердили, что ДНК матери Игоря Комарова полностью совпадает со следами крови, обнаруженными на вилле в районе Табанан. По версии следствия, именно там раньше записывали видео с похищенным мужчиной.

Руководитель коммуникации полиции Бали Ариасанда отметил, что совпадение установлено еще и в арендованном автомобиле Toyota Avanza. По версии правоохранителей этот автомобиль могли использовать для перевозки горя Комарова.

Что касается фрагментов человеческого тела, найденных в устье реки Вос Тебен, то их уже отправили на проверку. Будет проведена ДНК-экспертиза, которая покажет, принадлежат ли эти фрагменты похищенному мужчине.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов. По сообщениям, одному из заложников якобы удалось скрыться, а другого содержат и применяют физическое насилие.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил , что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра. По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей.

Впоследствии Глагола отметил , что история о похищении двух украинцев на Бали вызывает ряд вопросов. По его словам, ни украинские правоохранительные органы, ни местные индонезийские медиа не сообщали об инциденте, который нетипичен для происшествия такого масштаба.

Открытые источники также не содержали никаких публикаций о требовании выкупа в 10 миллионов долларов или спецоперации полиции Бали.

Глагола предположил, что событие могло быть "информационной постановкой", а его распространение связало с активностью в соцсетях девушки одного из фигурантов. По его словам, в цифровую эпоху громкие скандалы часто используются для увеличения аудитории и создания вирусного эффекта.

Впоследствии стало известно, что на пляже Кетевелл в округе Гианьяр (Бали) найдены расчлененные человеческие останки – голова, части туловища, ноги и внутренние органы.