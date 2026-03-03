В Киевской области мужчина во время ссоры убил женщину

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась жительница Пуховки и сообщила, что вблизи земельного участка обнаружила полимерную пленку, под которой находилось тело женщины. Погибшей оказалась 47-летняя местная жительница.

Правоохранители выяснили, что на ее теле были колото-резаны ранения. Накануне женщина поругалась с сожителем. 54-летний мужчина нанес ей удары ножом, из-за чего она умерла. Тело ее он переместил на открытый участок местности, после чего скрылся.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

