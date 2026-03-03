11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
14:15  03 марта
В Тернополе на производстве погиб работник: на него упала крупногабаритная дверь
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
03 марта 2026, 19:55

В Киевской области мужчина во время ссоры убил женщину

03 марта 2026, 19:55
Фото: Нацполиция
Трагедия произошла в Броварском районе. Мужчине грозит заключение за убийство

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась жительница Пуховки и сообщила, что вблизи земельного участка обнаружила полимерную пленку, под которой находилось тело женщины. Погибшей оказалась 47-летняя местная жительница.

Правоохранители выяснили, что на ее теле были колото-резаны ранения. Накануне женщина поругалась с сожителем. 54-летний мужчина нанес ей удары ножом, из-за чего она умерла. Тело ее он переместил на открытый участок местности, после чего скрылся.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, в Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом. На месте происшествия была найдена предсмертная записка. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве.

убийство полиция Киевская область
03 марта 2026
07 августа 2025
