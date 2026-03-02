фото: ГПСУ

На Курском и Северо-Слобожанском направлениях операторы РУБпАК «Aquila» бригады «Стальная граница» отработали по целям армии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В ходе боевой работы бойцы подразделения уничтожили 6 укрытий, 4 антенны, 2 авто и оккупанта", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники высокоточно уничтожают врага на Северо-Слобожанском направлении. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пограничников в конце февраля противник еще раз остался без надежной связи.