02 марта
В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" загорелся грузовик, движение ограничено
02 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
02 марта
В Украину идет потепление до +13 градусов
02 марта 2026, 10:15

Пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении

02 марта 2026, 10:15
фото: ГПСУ
На Курском и Северо-Слобожанском направлениях операторы РУБпАК «Aquila» бригады «Стальная граница» отработали по целям армии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В ходе боевой работы бойцы подразделения уничтожили 6 укрытий, 4 антенны, 2 авто и оккупанта", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники высокоточно уничтожают врага на Северо-Слобожанском направлении. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пограничников в конце февраля противник еще раз остался без надежной связи.

ГПСУ пограничники война видео потери россиян
Генштаб подсчитал новые потери РФ в войне против Украины
02 марта 2026, 07:14
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
