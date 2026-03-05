В СБУ прокомментировали бронирование владельцев популярных Telegram-каналов

иллюстративное фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины заявила, что не предоставляла бронирование от мобилизации лицам, которых называют владельцами популярных Telegram-каналов Times of Ukraine, Украина Online и Инсайдер

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе СБУ по запросу "Детектор медиа".

Как известно, в январе народный депутат Ярослав Железняк опубликовал расследование, в котором идентифицировал владельцев одних из крупнейших Telegram-каналов в Украине: "Инсайдер", "Украина Сейчас", "Реальная война", "Украина Online" и Times of Ukraine.

По его данным, каналами Украина Online и Times of Ukraine якобы владеют Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук – совладельцы агентства по продвижению Telegram-каналов Toba, а каналом Инсайдер – 31-летний харьковчанин Андрей Сахаров.

В СБУ заявила, что эти лица не забронированы в Службе безопасности. Также они не заключали со службой трудового договора и не являются сотрудниками военнослужащими.

Как сообщалось, чиновник Минобороны продавал бронирование от мобилизации. Стоила такая "услуга" в 10 000 долларов.