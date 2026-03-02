11:05  02 марта
В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" загорелся грузовик, движение ограничено
10:33  02 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
07:53  02 марта
В Украину идет потепление до +13 градусов
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 11:50

За неделю украинские пограничники уничтожили 300 единиц вражеской техники и более 400 оккупантов

02 марта 2026, 11:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В период с 23 февраля по 1 марта 2026 года подразделения Государственной пограничной службы Украины в составе Сил обороны уничтожили 431 военнослужащего России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Также были уничтожены и поражены: 2 танка, 1 САУ, 4 МТ-ЛБ, 4 РСЗО, 7 ББА, 5 наземных роботизированных комплекса, 275 ед. автомобильной и 2 ед. инженерной техники

Кроме того, уничтожены 36 орудий, 9 минометов, 1 ПТРК, 3 комплекса видеонаблюдения, 318 средств связи и видеонаблюдения, 4 РЛС и 71 средство РЭБ и РЭР.

Поражены 864 укрытия и позиции личного состава противника, 36 складов с горюче-смазочными материалами, боеприпасами и имуществом.

Также вместе с другими подразделениями военнослужащие ГПСУ уничтожили 1175 вражеских беспилотных летательных аппаратов (в т.ч. 67 типа "шахед" и "гербера").

Ранее пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении. Соответствующий видеоролик был опубликован на сайте ГНСУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пограничники потери россиян ГПСУ
Генштаб подсчитал новые потери РФ в войне против Украины
02 марта 2026, 07:14
РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится отдать Донбасс, – СМИ
28 февраля 2026, 16:20
Украинские пограничники высокоточно уничтожают врага на Северо-Слобожанском направлении
28 февраля 2026, 14:14
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может повредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может повредить Украине
02 марта 2026, 12:58
Угрожали ножом и выгнали из салона: на Закарпатье подростки угнали автомобиль знакомой
02 марта 2026, 12:55
Стало известно, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления
02 марта 2026, 12:49
Более 600 тысяч за несуществующие дроны: в Киеве будут судить дельцов, которые обманули поставщиков ВСУ
02 марта 2026, 12:40
Извинения по принуждению: в Хмельницком арестовали организатора похищения
02 марта 2026, 12:38
По материалам ГБР будут судить полицейского из Львовщины, который совершил ДТП и оставил пострадавшую без помощи
02 марта 2026, 12:35
В Тернопольской области столкнулись три авто
02 марта 2026, 12:24
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 12:14
В Полтавской области поезд насмерть сбил женщину
02 марта 2026, 12:08
Украина в мире без правил: как выжить, когда международное право больше не защищает
02 марта 2026, 11:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может повредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »