За неделю украинские пограничники уничтожили 300 единиц вражеской техники и более 400 оккупантов

В период с 23 февраля по 1 марта 2026 года подразделения Государственной пограничной службы Украины в составе Сил обороны уничтожили 431 военнослужащего России

Также были уничтожены и поражены: 2 танка, 1 САУ, 4 МТ-ЛБ, 4 РСЗО, 7 ББА, 5 наземных роботизированных комплекса, 275 ед. автомобильной и 2 ед. инженерной техники

Кроме того, уничтожены 36 орудий, 9 минометов, 1 ПТРК, 3 комплекса видеонаблюдения, 318 средств связи и видеонаблюдения, 4 РЛС и 71 средство РЭБ и РЭР.

Поражены 864 укрытия и позиции личного состава противника, 36 складов с горюче-смазочными материалами, боеприпасами и имуществом.

Также вместе с другими подразделениями военнослужащие ГПСУ уничтожили 1175 вражеских беспилотных летательных аппаратов (в т.ч. 67 типа "шахед" и "гербера").

Ранее пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении. Соответствующий видеоролик был опубликован на сайте ГНСУ.