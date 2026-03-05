Ямочные ремонты для прифронтовых дорог: Кабмин выделит дополнительные средства

Фото: Telegram/Юлия Свириденко

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Решение было принято по итогам совещания с вице-премьер-министром по восстановлению Алексеем Кулебой и главой Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергеем Сухомлином.

По словам Свириденко, уже начаты ямочные ремонты дорожного покрытия на международных и национальных трассах, в частности, в прифронтовых регионах. Речь идет не о капитальных работах, а об обеспечении базовой безопасности и проездности.

Погодные условия позволяют ремонтным бригадам работать, а все планируемые ремонты должны быть завершены до 1 июня.

По результатам совещания правительство выделит дополнительные средства из резервного фонда госбюджета на обеспечение ямочных ремонтов дорог в прифронтовых регионах и на дорогах государственного значения с высокой интенсивностью движения.

Ранее Свириденко заявила, что дороги в Украине будут отремонтированы, как только позволят погодные условия.

Напомним, украинские водители массово жалуются на критическое состояние дорог. В том числе и трассы М-05 Киев-Одесса, где дорожное покрытие покрылось глубокими ямами, что приводит к повреждениям автомобилей.