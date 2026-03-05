08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
08:22  05 марта
$15 тысяч за "закрытые глаза": в суд передали дело эксинспектора Львовской таможни
23:55  04 марта
В Украине подорожал природный газ: какая теперь стоимость кубометра
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 07:46

Ямочные ремонты для прифронтовых дорог: Кабмин выделит дополнительные средства

05 марта 2026, 07:46
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Юлия Свириденко
Читайте також
українською мовою

Правительство направит дополнительные средства из резервного фонда государственного бюджета на ямочные ремонты автомобильных дорог

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Решение было принято по итогам совещания с вице-премьер-министром по восстановлению Алексеем Кулебой и главой Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергеем Сухомлином.

По словам Свириденко, уже начаты ямочные ремонты дорожного покрытия на международных и национальных трассах, в частности, в прифронтовых регионах. Речь идет не о капитальных работах, а об обеспечении базовой безопасности и проездности.

Погодные условия позволяют ремонтным бригадам работать, а все планируемые ремонты должны быть завершены до 1 июня.

По результатам совещания правительство выделит дополнительные средства из резервного фонда госбюджета на обеспечение ямочных ремонтов дорог в прифронтовых регионах и на дорогах государственного значения с высокой интенсивностью движения.

Ранее Свириденко заявила, что дороги в Украине будут отремонтированы, как только позволят погодные условия.

Напомним, украинские водители массово жалуются на критическое состояние дорог. В том числе и трассы М-05 Киев-Одесса, где дорожное покрытие покрылось глубокими ямами, что приводит к повреждениям автомобилей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кабмин Украина финансирование дороги ремонт дорог Свириденко Юлия Анатольевна прифронтовые территории
Почти 800 подтоплений: ГСЧС работает над ликвидацией последствий весеннего половодья
04 марта 2026, 19:39
В Украине повысился уровень воды в реках: 155 аварийных бригад готовы к паводкам
04 марта 2026, 14:24
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Россияне обстреляли пожарную часть на Днепропетровщине: в ГСЧС показали последствия
05 марта 2026, 08:52
ПВО обезвредила 136 из 155 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
05 марта 2026, 08:46
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
05 марта 2026, 08:39
В Одесской области из-за ночной атаки беспилотников возник пожар на базе отдыха
05 марта 2026, 08:31
$15 тысяч за "закрытые глаза": в суд передали дело эксинспектора Львовской таможни
05 марта 2026, 08:22
Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: есть раненые
05 марта 2026, 08:12
Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: трое раненых
05 марта 2026, 08:03
Россияне продвинулись вблизи Дорожнянки на Запорожье, – DeepState
05 марта 2026, 07:56
Силы обороны за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов – Генштаб
05 марта 2026, 07:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »