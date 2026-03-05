08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
23:55  04 березня
В Україні подорожчав природний газ: яка тепер вартість кубометру
05 березня 2026, 07:46

Ямкові ремонти для прифронтових доріг: Кабмін виділить додаткові кошти

05 березня 2026, 07:46
Фото: Telegram/Юлія Свириденко
Уряд спрямує додаткові кошти із резервного фонду державного бюджету на ямкові ремонти автомобільних доріг

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Рішення ухвалили за підсумками наради з віцепрем'єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою та головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином.

За словами Свириденко, вже розпочато ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах. Йдеться не про капітальні роботи, а про забезпечення базової безпеки та проїзності.

Погодні умови дозволяють ремонтним бригадам працювати, а всі заплановані ремонти мають бути завершені до 1 червня.

За результатами наради уряд виділить додаткові кошти з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та на дорогах державного значення з високою інтенсивністю руху.

Раніше Свириденко заявила, що дороги в Україні відремонтують, як тільки дозволять погодні умови.

Нагадаємо, українські водії масово скаржаться на критичний стан доріг. Зокрема і траси М-05 Київ–Одеса, де дорожнє покриття вкрилося глибокими ямами, що призводить до пошкоджень автомобілів.

Майже 800 підтоплень: ДСНС працює над ліквідацією наслідків весняного водопілля
04 березня 2026, 19:39
В Україні підвищився рівень води в річках: 155 аварійних бригад готові до паводків
04 березня 2026, 14:24
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
