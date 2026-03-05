Ямкові ремонти для прифронтових доріг: Кабмін виділить додаткові кошти

Фото: Telegram/Юлія Свириденко

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Рішення ухвалили за підсумками наради з віцепрем'єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою та головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином.

За словами Свириденко, вже розпочато ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах. Йдеться не про капітальні роботи, а про забезпечення базової безпеки та проїзності.

Погодні умови дозволяють ремонтним бригадам працювати, а всі заплановані ремонти мають бути завершені до 1 червня.

За результатами наради уряд виділить додаткові кошти з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та на дорогах державного значення з високою інтенсивністю руху.

Раніше Свириденко заявила, що дороги в Україні відремонтують, як тільки дозволять погодні умови.

Нагадаємо, українські водії масово скаржаться на критичний стан доріг. Зокрема і траси М-05 Київ–Одеса, де дорожнє покриття вкрилося глибокими ямами, що призводить до пошкоджень автомобілів.