В ночь на 5 марта РФ атаковала Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 136 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, ночью 5 марта враг снова атаковал юг Одесщины ударными беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района.