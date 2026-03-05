Фото: ДБР

ДБР разоблачило и прекратило деятельность межрегиональной группы, которая системно вмешивалась в государственные реестры и организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанных

Отмечается, что в группу входили военнослужащие одного из столичных и областного ТЦК и СП, бывший правоохранитель и безработный житель Киева.

Злоумышленники наладили несколько схем незаконного снятия мужчин с военного учета, избегания мобилизации и выезда за границу.

По данным следствия, операторы ТЦК вносили ложные сведения в электронную систему "Оберег" и безосновательно исключали военнообязанных по учету по состоянию здоровья, ссылаясь на вымышленные выводы ВЛК. Установлено более 80 фактов незаконного снятия с учета, из них 31 человек выехал за пределы Украины и не вернулся.

Отдельно группа организовывала "услуги" для мужчин из других регионов, находившихся в розыске:

изменяла учетные данные без личной явки в ТЦК,

удаляла предварительную информацию,

снимала статус "розыск",

способствовала оформлению военно-учетных документов и прохождению ВЛК.

В дальнейшем таким клиентам обеспечивали длительный период без мобилизации – до оформления бронирования через предприятия критической инфраструктуры.

Стоимость таких "услуг" составляла 4 тысячи долларов США с человека. В общей сложности правоохранители задокументировали более 15 эпизодов, а теневой доход организаторов превышал 60 тысяч долларов США в месяц.

Для конспирации участники схемы постоянно меняли транспорт и средства связи, воспользовались посредниками. Особый цинизм – использование несовершеннолетнего ребенка в качестве курьера для отправки документов и получения средств.

Во время передачи очередного транша в сумме 5,5 тысячи долларов США соорганизатора – бывшего оперуполномоченного столичной полиции – и посредника задержали работники ДБР.

Трем лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Также решается вопрос о сообщении о подозрении другим причастным лицам. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

