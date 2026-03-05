Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: трое раненых

Иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 4 марта, враг атаковал гражданский автомобиль в Николаевской сельской общине Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров и ГСЧС передает RegioNews.

По его словам, ранены три человека: мужчины 60 и 23 лет и 57-летняя женщина.

Наибольшие травмы получил младший мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, утром 4 марта российские военные в очередной раз нанесли удар по Сумам . В результате вражеской атаки возник пожар: огонь охватил находившиеся внутри нежилое помещение и гражданские автомобили.