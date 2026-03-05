Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 5 марта враг бил по четырем районам области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под массированной атакой был Кривой Рог. Повреждена инфраструктура, возникли пожары.

В Верховцево Каменского района повреждена транспортная инфраструктура. Получили ранения мужчины 38 и 45 лет, они будут лечиться дома.

В Синельниковском районе под ударом была Покровская громада. Загорелся разрушенный частный дом. Еще два и пожарная часть – побиты.

На Никопольщине от вражеских атак страдали райцентр и Покровская громада. Поврежден дом.

