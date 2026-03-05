В Одесской области из-за ночной атаки беспилотников возник пожар на базе отдыха
Ночью 5 марта враг снова атаковал юг Одесщины ударными беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
В результате атаки возник пожар на территории недействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома на общей площади 250 кв. м.
Частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание. Также поврежден гражданский транспорт.
Спасатели ликвидировали пожар, не дав огню распространиться на большую площадь.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 5 марта враг бил по четырем районам Днепропетровщины беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Получили ранения два человека.
