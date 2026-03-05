08:39  05 марта
05 марта 2026, 09:17

Люкс в багажнике: на Закарпатье таможенники изъяли брендовые вещи почти на 2 млн грн

Фото: Гостаможслужба
В среду, 4 марта, в пункте пропуска "Ужгород – Вышнее Немецкое" таможенники разоблачили попытку незаконного ввоза дорогостоящих товаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Водитель автобуса, который возвращался из Австрии, пытался перевезти люксовые товары без декларирования.

Во время проверки багажного отсека таможенники обнаружили две коробки с брендовыми вещами. Среди изъятого:

  • пять дамских сумок от Gucci, Chanel, Dior, Celine и Louis Vuitton;
  • шелковый платок Celine,
  • женская обувь от Hermes (тапочки и кроссовки);
  • ювелирные изделия: браслет, два кольца и часы брендов Van Cleef & Arpels и Cartier.

Сначала водитель утверждал, что везет только личные вещи, но после находки "вспомнил", что коробки его попросил передать незнакомец из Австрии в Киев.

Ориентировочная стоимость найденного составляет более 1,8 млн грн.

На мужчину составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Весь товар изъяли.

Напомним, ранее на Львовщине таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung на 1,7 млн. грн. Большую партию незадекларированной техники обнаружили в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter.

