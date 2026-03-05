Россияне продвинулись вблизи Дорожнянки на Запорожье, – DeepState
Оккупационные войска имеют продвижение в Запорожской области
Соответствующие изменения зафиксированы 4 марта на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитиками, передает RegioNews.
Аналитики зафиксировали продвижение россиян на востоке Запорожской области.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дорожнянки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 2 марта украинские военные нанесли удары по ряду объектов врага. В частности, поразили центр дальней космической связи в Крыму.
