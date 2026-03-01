14:35  01 марта
01 марта 2026, 19:35

В Украине снова дорожает гречка: почему это происходит и что будет с ценами

01 марта 2026, 19:35
Иллюстративное фото
Прошлогодний урожай гречки за 2025 год считают одним из самых плохих за последние 25 лет. В результате цены на популярную крупу растут

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой отметил, что государство не помогло аграриям достаточно.

"Формально постановление о поддержке производителей нишевых культур существует. Но фактически денег в бюджете на это выделили катастрофически мало. Фермеры — не благотворители. Если выращивать гречку невыгодно, они просто засеют поле чем-нибудь другим. Что и произошло. Площади посевов сократились, и рынок почувствовал это сразу", - говорит специалист.

При этом на международном рынке игроков гречки осталось только три: Украина, РФ и Китай. Китайская крупа (по горькому вкусу) не подходит украинцам, а русскую покупать никто не будет, потому что это страна-агрессорка.

"Поэтому схема выглядит иначе: российская гречка едет в Казахстан, там ее "переодевают" в казахские документы на специально построенных заводах - и уже как "казахская" она легально пересекает украинскую границу. Ведь между Украиной и Казахстаном действует договор о свободной торговле", - говорит эксперт.

Что будет с ценами

Гречка в Украине уже не будет дешевой. После того, как импорт наладится, цена может остановиться на отметке 60, 80 или даже 90 гривен за килограмм. Однако это уже существенно больше, чем большинство украинцев привыкли платить.

"Если правительство и в этом году не предоставит реальную финансовую поддержку украинским фермерам - следующий урожай тоже может подвести. И тогда ситуация повторится. Гречка - не просто каша. Это индикатор того, насколько государство серьезно относится к собственному продовольственному рынку", - убежден специалист.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в июле годовая инфляция составила 14,1%.

