Выплаты, отпуска, стаж: Рада приняла закон о соцзащите военнослужащих

Иллюстративное фото: из открытых источников

Верховная Рада приняла законопроект № 13646 о социальной защите военнослужащих базовой службы и членов их семей

Закон в целом поддержали 284 народных депутата

Министр обороны Михаил Федоров объяснил , что закон формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военных – до, во время и после прохождения службы.

"Это о справедливости для людей, вставших на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями", - подчеркнул он.

Основные положения закона

Военные во время службы получают гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение, а также отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитацию по решению ВЛК.

Государство обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

Время базовой и срочной службы будет засчитываться в страховой стаж, стаж работы по специальности, стаж государственной службы и льготный стаж для пенсии.

Работники, призванные на службу, могут получить компенсацию за неиспользованные отпуска при подаче заявления до конца месяца освобождения от работы.

После возвращения со службы военный имеет право вернуться на должность не ниже предыдущей.

Предусмотрена финансовая помощь в размере средней заработной платы после постановки на военный учет.

Военные получают возможность профессиональной адаптации, страхового и трудового стажа, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

Поддержка семей погибших и пропавших без вести

Закон устанавливает единый и прозрачный подход к выплатам семьям погибших и пропавших без вести военных. Михаил Федоров уточнил:

Семьям погибших выплата составит ₴15 млн.

Семьи пропавших без вести будут получать ежемесячные выплаты около ₴120 тыс.

При подтверждении гибели общая сумма помощи также составит 15 млн., что обеспечивает равенство и прозрачность независимо от даты или обстоятельств получения статуса.

Напомним, ранее Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №11495, гарантирующий денежные компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска военнослужащим в случае увольнения со службы во время военного положения.

