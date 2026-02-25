Выплаты, отпуска, стаж: Рада приняла закон о соцзащите военнослужащих
Верховная Рада приняла законопроект № 13646 о социальной защите военнослужащих базовой службы и членов их семей
Об этом сообщает RegioNews.
Закон в целом поддержали 284 народных депутата
Министр обороны Михаил Федоров объяснил , что закон формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военных – до, во время и после прохождения службы.
"Это о справедливости для людей, вставших на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями", - подчеркнул он.
Основные положения закона
- Военные во время службы получают гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение, а также отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитацию по решению ВЛК.
- Государство обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.
- Время базовой и срочной службы будет засчитываться в страховой стаж, стаж работы по специальности, стаж государственной службы и льготный стаж для пенсии.
- Работники, призванные на службу, могут получить компенсацию за неиспользованные отпуска при подаче заявления до конца месяца освобождения от работы.
- После возвращения со службы военный имеет право вернуться на должность не ниже предыдущей.
- Предусмотрена финансовая помощь в размере средней заработной платы после постановки на военный учет.
- Военные получают возможность профессиональной адаптации, страхового и трудового стажа, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.
Поддержка семей погибших и пропавших без вести
Закон устанавливает единый и прозрачный подход к выплатам семьям погибших и пропавших без вести военных. Михаил Федоров уточнил:
- Семьям погибших выплата составит ₴15 млн.
- Семьи пропавших без вести будут получать ежемесячные выплаты около ₴120 тыс.
- При подтверждении гибели общая сумма помощи также составит 15 млн., что обеспечивает равенство и прозрачность независимо от даты или обстоятельств получения статуса.
Напомним, ранее Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №11495, гарантирующий денежные компенсации за неиспользованные ежегодные отпуска военнослужащим в случае увольнения со службы во время военного положения.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит