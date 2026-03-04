18:45  04 березня
У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
17:27  04 березня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 23:35

В Україні розпочали виплати "дитячої допомоги": хто може отримати

04 березня 2026, 23:35
Ілюстративне фото
В Україні розпочали виплати допомоги батькам. Для отримання соцдопомоги вже можна відкрити рахунок в Ощадбанку

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свіриденко, передає RegioNews.

Зазначається, що кошти за програмою єЯсла починають надходити для 1 370 людей. Щомісячна виплата становить 8 тисяч гривень, якщо батько, матір чи опікун виходить на роботу після того, як дитині виповнився рік. Ці гроші можна використати для оплати садочка або няні.

Також виплати до одного року вже перераховані понад 46 тисячам родин. З початку року це щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. За словами очільниці уряду, зараз працюють над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію.

Нагадаємо, також у березні відбудеться черговий перерахунок пенсій. Після цього пенсії зростуть більш ніж на 12%.

виплати уряд соціальна допомога
Рада обмежила виплати родинам військових, які зникли безвісти
25 лютого 2026, 18:26
Виплати, відпустки, стаж: Рада ухвалила закон про соцзахист військовослужбовців
25 лютого 2026, 14:54
Березнева індексація пенсій: кому не перерахують виплати
19 лютого 2026, 08:48
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
В Україні подорожчав природний газ: яка тепер вартість кубометру
04 березня 2026, 23:55
На Львівщині чиновники "нагріли" 4 мільйони на дитячому таборі
04 березня 2026, 22:15
На Запоріжжі знайшли небезпечні російські міни
04 березня 2026, 21:40
Відключення світла 5 березня: в Укренерго зробили заяву
04 березня 2026, 21:20
У Дніпрі чиновники "нагріли" 3,5 мільйона на ремонті мереж
04 березня 2026, 20:50
"Думав, що за ним стежить розвідка США": у Харкові чоловік із ножем бігав біля суду
04 березня 2026, 20:30
Смерть 55-річної жінки на Тернопільщині: поліція розслідує дії лікарів
04 березня 2026, 20:14
167 тисяч випадків ГРВІ за тиждень: у яких регіонах найбільше хворих
04 березня 2026, 19:54
Майже 800 підтоплень: ДСНС працює над ліквідацією наслідків весняного водопілля
04 березня 2026, 19:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
