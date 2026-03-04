В Україні розпочали виплати "дитячої допомоги": хто може отримати

Ілюстративне фото

В Україні розпочали виплати допомоги батькам. Для отримання соцдопомоги вже можна відкрити рахунок в Ощадбанку

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свіриденко, передає RegioNews.

Зазначається, що кошти за програмою єЯсла починають надходити для 1 370 людей. Щомісячна виплата становить 8 тисяч гривень, якщо батько, матір чи опікун виходить на роботу після того, як дитині виповнився рік. Ці гроші можна використати для оплати садочка або няні.

Також виплати до одного року вже перераховані понад 46 тисячам родин. З початку року це щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. За словами очільниці уряду, зараз працюють над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію.

Нагадаємо, також у березні відбудеться черговий перерахунок пенсій. Після цього пенсії зростуть більш ніж на 12%.