Фотоколлаж: из открытых источников

В Украине в марте состоится очередной перерасчет пенсий, который увеличит выплаты более чем на 12,1%

Об этом говорится в интервью министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина "Украинскому Радио", передает RegioNews.

По его словам, в 2026 году пенсии проиндексируют на 12,1%, что на 4% больше уровня инфляции за прошлый год. Перерасчет вступит в силу с 1 марта.

"Что касается именно индексации пенсии. В текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12,1%. Это на 4% больше индекса инфляции предыдущего года. Осуществление перерасчета будет с 1 марта", – отметил Улютин.

Перерасчет касается всех категорий пенсионеров, получающих страховые и социальные пенсии.

Напомним, украинцы, работавшие как в Украине, так и в Польше, вправе получать две пенсии – одну от Пенсионного фонда Украины, а другую от польского Управления социального страхования. Это стало возможным благодаря действующему с 2012 года международному соглашению между двумя странами.

