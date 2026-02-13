13:34  13 февраля
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
13 февраля 2026, 13:15

Пенсии в Украине повысят на 12%: пересчет с 1 марта

13 февраля 2026, 13:15
В Украине в марте состоится очередной перерасчет пенсий, который увеличит выплаты более чем на 12,1%

Об этом говорится в интервью министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина "Украинскому Радио", передает RegioNews.

По его словам, в 2026 году пенсии проиндексируют на 12,1%, что на 4% больше уровня инфляции за прошлый год. Перерасчет вступит в силу с 1 марта.

"Что касается именно индексации пенсии. В текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12,1%. Это на 4% больше индекса инфляции предыдущего года. Осуществление перерасчета будет с 1 марта", – отметил Улютин.

Перерасчет касается всех категорий пенсионеров, получающих страховые и социальные пенсии.

Напомним, украинцы, работавшие как в Украине, так и в Польше, вправе получать две пенсии – одну от Пенсионного фонда Украины, а другую от польского Управления социального страхования. Это стало возможным благодаря действующему с 2012 года международному соглашению между двумя странами.

Читайте также: Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы

13 февраля 2026
