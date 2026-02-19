Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
В Украине с 1 марта намечена индексация пенсий. Большинство пенсионеров получат повышение на 12,1%
Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает RegioNews.
По его словам, показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году. Так что уже с марта большинство украинских пенсионеров получат повышенные выплаты.
В то же время есть категории граждан, к которым мартовская индексация не будет касаться.
Кто не получит повышения с 1 марта:
- пенсионеры, чьи выплаты уже были повышены до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых слоев населения;
- граждане, получающие максимальный размер пенсии – 25950 грн;
- прокуроры, а также судьи в отставке.
Напомним, украинцы, работавшие как в Украине, так и в Польше, вправе получать две пенсии – одну от Пенсионного фонда Украины, а другую от польского Управления социального страхования. Это стало возможным благодаря действующему с 2012 года международному соглашению между двумя странами.
Читайте также: Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы