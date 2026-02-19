Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине с 1 марта намечена индексация пенсий. Большинство пенсионеров получат повышение на 12,1%

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает RegioNews.

По его словам, показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году. Так что уже с марта большинство украинских пенсионеров получат повышенные выплаты.

В то же время есть категории граждан, к которым мартовская индексация не будет касаться.

Кто не получит повышения с 1 марта:

пенсионеры, чьи выплаты уже были повышены до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых слоев населения;

граждане, получающие максимальный размер пенсии – 25950 грн;

прокуроры, а также судьи в отставке.

Напомним, украинцы, работавшие как в Украине, так и в Польше, вправе получать две пенсии – одну от Пенсионного фонда Украины, а другую от польского Управления социального страхования. Это стало возможным благодаря действующему с 2012 года международному соглашению между двумя странами.

Читайте также: Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы