09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
08:48  19 февраля
Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
08:36  19 февраля
В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2026, 08:48

Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты

19 февраля 2026, 08:48
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине с 1 марта намечена индексация пенсий. Большинство пенсионеров получат повышение на 12,1%

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает RegioNews.

По его словам, показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году. Так что уже с марта большинство украинских пенсионеров получат повышенные выплаты.

В то же время есть категории граждан, к которым мартовская индексация не будет касаться.

Кто не получит повышения с 1 марта:

  • пенсионеры, чьи выплаты уже были повышены до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых слоев населения;
  • граждане, получающие максимальный размер пенсии – 25950 грн;
  • прокуроры, а также судьи в отставке.

Напомним, украинцы, работавшие как в Украине, так и в Польше, вправе получать две пенсии – одну от Пенсионного фонда Украины, а другую от польского Управления социального страхования. Это стало возможным благодаря действующему с 2012 года международному соглашению между двумя странами.

Читайте также: Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина выплаты пенсия индексация пенсионеры Минсоцполитики март
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Стало известно, почему заболели депутаты ВР: результаты проверки
19 февраля 2026, 11:38
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
19 февраля 2026, 11:14
На всех дорогах государственного значения отменено ограничение движения
19 февраля 2026, 10:52
В Ровенской области мать присвоила 4 млн грн своего сына-военного
19 февраля 2026, 10:24
На Львовщине простились с экипажем Ми-24, погибшим во время боевого задания
19 февраля 2026, 09:58
Россияне запустили по Украине 37 дронов: как отработала ПВО
19 февраля 2026, 09:44
Инцидент с военным ТЦК: футболист Колесник под ночным домашним арестом
19 февраля 2026, 09:26
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
19 февраля 2026, 09:08
В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги
19 февраля 2026, 08:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »